Kurze Wege – lange Geschichte. Zum 750. Stadtjubiläum gibt es eine besondere Führung durch Kaiserslautern. Gleich der erste dieser Rundgänge war ausgebucht.

Trotz fünf Grad und grauem Himmel verbreitet Gästeführerin Andrea Stephany gute Laune, als sie ein Dutzend Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur neu konzipierten Führung begrüßt. Für aktive Mitarbeit stellt sie Gummitiere als Belohnung in Aussicht – nicht in der üblichen Bären-, sondern in Fischform, wie es sich für Kaiserslautern gehört. Gleich stellt sich heraus: Es sind alles Einheimische, die sich auf den Weg machen, etwas Neues über ihre Stadt zu erfahren. Freundesgruppen sind darunter, aber auch Einzelpersonen. Ursula Kaiser wird immer mal wieder geneckt – schließlich passt ihr Nachname zu gut zur Tour mit Kaisern und Königen.

Nicht Kaiser Barbarossa steht im Mittelpunkt der Führung, sondern Rudolf von Habsburg, jener König, der am 18. August 1276 Kaiserslautern die Stadtrechte verlieh. Das wird in diesem Jahr groß gefeiert. Zunächst geht es vom Startpunkt Tourist-Info nur kurz um die Ecke, um von der Stele an der Burgstraße hinüberzublicken auf die Überreste der einst so prächtigen Kaiserpfalz. Nur noch wenig ist zu sehen von der Burg, welche Reisekönig Barbarossa hier errichten ließ. Denn sie wurde komplett zerstört.

Viele Nationen drücken Stadt ihren Stempel auf

Andrea Stephany führt ihre Gruppe zurück zur Fruchthalle, der Wiege der pfälzischen Demokratie. Ihr Hinweis auf die Zugehörigkeit zu Bayern führt prompt zu Flachsereien über Bayern und Pfälzer, zumal einer der Teilnehmer aus Bayern stammt. Doch grundsätzlich versteht man sich gut – außer es geht um Fußball.

Gästeführerin Andrea Stephany und Alois Hausner beim Betrachten alter Fotografien im Eingangsbereich des Theodor-Zink-Museums. Foto: Barbara Scheifele

Die Gästeführerin hebt immer wieder darauf ab, wie viele verschiedene Nationen und Völker schon in Kaiserslautern waren und der Stadt ihren Stempel aufgedrückt haben: außer Kelten und Römern auch Spanier, als im Mittelalter die Stadt total zerstört wurde. Umgekehrt mussten viele Pfälzer auswandern – beispielsweise ins gelobte Land Amerika. Stephany kommt auf die Wandermusikanten zu sprechen und fragt: „Was hat das mit Pfaff zu tun?“ Na, die haben doch zuerst Musikinstrumente hergestellt, lautet prompt die Antwort, für die es zur Belohnung ein Päckchen Gummifische gibt.

Die Industriegeschichte Kaiserslauterns kommt natürlich auch zur Sprache mit vielen bekannten Firmen – und Lina Pfaff, die sich als Einzige Fräulein Kommerzienrat nennen durfte.

Schöne Burg und genug zum Essen

Vorbei geht es am Spinnrädl, das natürlich alle kennen. Dass aber nebenan ein Haus mit Renaissancefenstern steht und sich dazwischen einst das Judeneck befand, das wusste bisher keiner aus der Gruppe. Zwischendurch wird gefachsimpelt über französische Ausdrücke im Pfälzischen, die vor allem die Älteren noch parat haben. Nächster Halt ist an der Stiftskirche. Stephany erklärt, warum die Adlerapotheke an die Kirche angebaut ist: Früher befand sich dort eine Kapelle. Zu den Klängen der Glocken und des Carillons geht es in den Innenhof. Die Prämonstratenser hatten dort ein Kloster samt Hospiz gebaut.

Die Gästeführerin erzählt von Richard von Cornwall, der 1269 in der Stiftskirche Beatrix von Valkenburg geheiratet hat. Er war 60, seine Braut 16 Jahre alt. Für den damals reichsten Mann Englands war es die dritte Ehe. Grund für die Hochzeit in Kaiserslautern war laut Stephany, dass es hier die schöne Burg, aber auch genug zu essen gab.

Fast alle Augen auf Adler-Apotheke und Stiftskirche gerichtet: Andrea Stephany (Dritte von links) und ihre Gruppe bei der ersten Jubiläums-Stadtführung. Foto: Barbara Scheifele

Mit Abstand der Jüngste in der Gruppe ist Jonathan Schneider. Der Physiotherapeut erzählt, dass er sich sehr für die Geschichte seiner Heimatstadt interessiert und bereits an einigen Stadtführungen teilgenommen hat. Auch andere Teilnehmer sind „Wiederholungstäter“: „Man erfährt immer etwas Neues“, geben sie als Grund an.

Vorbei an den Folterinstrumenten

Warum das Äußere der Stiftskirche so schlicht ist, erläutert Andrea Stephany am Haupteingang: Calvinisten ließen einst alle Verzierungen und Figuren entfernen. Nur an der Südseite, zur einstigen Durchgangsstraße hin, ist das Gotteshaus etwas schöner gestaltet.

Weiter geht es zum Martinsplatz. Unbemerkt hat das Grüppchen zuvor die Lauter überquert. Dort gab es einst die Scherbrücke, wo drei Folterinstrumente aufgestellt waren – für vergleichsweise geringe Vergehen wurden drakonische Strafen verhängt. Vor dem Haus Goebel verdient sich Jonathan Schneider seine Gummifische, da er als Einziger erkennt, was das Wappen am gegenüberliegenden Haus bedeutet: Hier lebte einst ein Forstmeister mit Namen Rettig.

Ein Blick auf die Martinskirche, die mit einem Knick gebaut wurde, darf nicht fehlen. Die Gästeführerin bekundet großen Respekt für die Steinmetze, welche damals ganz ohne Pläne so schöne Arbeit zustande brachten.

Wo einst der Rotlichtbezirk war

Vom Mittelalter geht es in die Neuzeit, als der Martinsbrunnen, 1889 erbaut, angeschaut wird. Nachdem die Schwäne zerstört worden waren, hat sie die Gießerei der Firma Pfaff nachgebaut – wieder ein kleiner Ausflug in die Industriegeschichte. Wild ging es nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Meter weiter zu, denn in der Steinstraße war der Rotlichtbezirk der Stadt. Prompt tauschen die älteren Teilnehmer Erinnerungen aus: Kaiserslautern war damals aufgrund der amerikanischen Soldaten nämlich auch sehr fortschrittlich in Sachen Musikszene.

Nachdem die Salzstraße überquert wurde, deren Namen an den Salzspeicher der Stadt erinnert, richtet Stephany das Augenmerk auf drei Stolpersteine für die Familie Schwarzschild, die im Boden vor einem Gebäude eingelassen sind. Auch die jüdische Geschichte der Stadt soll nicht vergessen werden. Bereits rund 200 Stolpersteine und kürzlich sogar eine Stolperschwelle wurden für die Opfer des Nationalsozialismus verlegt.

An den jüdischen Stern erinnert auch das Zeichen, das am Theodor-Zink-Museum angebracht ist. Doch es handelt sich um den Brauerstern der Firma Bender, der im Zweiten Weltkrieg in einem Ofen versteckt worden sei – eben weil das alte Zunftzeichen der Bierbrauer genauso aussieht wie der Davidstern.

Die gigantische Kaiserpfalz

Bevor es ins Theodor-Zink-Museum hineingeht, verweilen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst einmal im Eingangsbereich, fachsimpeln über die dort aufgehängten alten Bilder. Sehr willkommen ist dann die Wärme im Stadtmuseum, wo Stephany ihr Grüppchen direkt zum Cappenberger Kopf führt. Diese Kopie einer vergoldeten Bronzefigur wurde lange als Abbild Kaiser Barbarossas angesehen, zeigt aber Johannes, den Evangelisten, wie neuere Forschungen ergaben.

Ein Modell der Stadt um das Jahr 1625 verdeutlicht nicht nur, wie gigantisch die Kaiserpfalz damals war. Es zeigt auch die Stadtmauer mit ihren Türmen, welche die einzelnen Zünfte verteidigen mussten. Gar nicht so einfach, das Bild Kaiserslauterns von damals mit heute in Einklang zu bringen.

Zum Abschluss geht es zum Kaiserbrunnen. Dort hat das Künstler-Ehepaar Rumpf nicht nur Kaiser Barbarossa und viele Symbole Kaiserslauterns bis hin zum Opel-Kadett-Motor verewigt. Endlich ist auch wieder der anfangs erwähnte Rudolf von Habsburg zu sehen. Etwas schöner als auf zeitgenössischen Darstellungen schaut er aus der Stadt hinaus, während Barbarossa hinein, also in Richtung Steinstraße, blickt.

„Super, sehr interessant. Wieder etwas gelernt.“ So lautet das Urteil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sybille Hausner hat sich die Führung zu ihrem Geburtstag gewünscht und gemeinsam mit ihrem Mann Alois den Rundgang sehr genossen. Ein anderer Teilnehmer betont, viele Kaiserslauterer schämten sich für die Stadt – dabei bekomme man hier gezeigt, was es alles Schönes und Interessantes gebe.

Info

Die nächsten Termine der Stadtführung „Kurze Wege, lange Geschichte – 750 Jahre Kaiserslautern“ sind am 4. April, 9., 14. und 23. Mai. Die Teilnahme kostet sieben, ermäßigt sechs Euro. Anmeldung unter Telefon 0631 3654019 oder per E-Mail an da-geh-ich-mit@kaiserslautern.de.

