Das Lesertelefon: Corona beschäftigt die Menschen weiterhin vielfältig. Wer darf sich seit gestern noch mit wem wo treffen? Wieso ist die Beschilderung zum Impfzentrum nicht besser? Wie erfahre ich, welches Restaurant einen Lieferservice anbietet? Warum kontrolliert die Polizei an frischer Luft, doch in Supermärkten tummeln sich die Leute?

Am vergangenen Dienstag wurden die Verschärfungen der Corona-Maßnahmen von Ländern und Bund vereinbart, am Freitag wurde die Verordnung von der Mainzer Landesregierung beschlossen, seit Montag ist sie in Kraft. Die noch enger gezogenen Grenzen bei persönlichen Kontakten sorgen – sicher nicht nur – bei Hans-Peter Brandt für Fragen. „Im öffentlichen Raum darf jetzt nur noch eine Person auf einen anderen Hausstand treffen. Meine Frau und ich besuchten bisher häufig das benachbarte Paar. Ist das jetzt verboten? Oder gilt diese Beschränkung nur für den öffentlichen Raum?“, will der „schon sein ganzes Leben lang die RHEINPFALZ“ lesende Trippstadter wissen.

Das Gesundheitsministerium klärt auf. „Dass zu Hause nur noch eine Person auf einen Hausstand treffen darf, ist eine Soll-Vorschrift“, macht Pressesprecherin Kathrin Rümpelein klar. Es sei „eine dringende Empfehlung“; denn erstens sei die Einhaltung schwer zu kontrollieren, und zweitens werde die „Unverletzlichkeit der Wohnung“ gewahrt. Kinder bis sechs Jahren zählen in Rheinland-Pfalz nicht bei der Beschränkung.

Skurrilitäten durch Kontaktbeschränkungen in Verordnung

Treffen hingegen im öffentlichen Raum mehr Personen als erlaubt aufeinander, kann dies mit Bußgeld geahndet werden, das die Polizei oder das Ordnungsamt aussprechen kann.

Dass durch die Verordnung Skurrilitäten entstehen können, leugnet Rümpelein nicht. Denn beispielsweise darf zwar eine Person ein Paar besuchen, jedoch nicht ein Paar eine Person. Im öffentlichen Raum sei die Frage, wer nun auf wen trifft, schwer zu entscheiden, gibt Rümpelein zu.

Der über 80-jährige Gerhard Thieme, der demnächst geimpft wird und probeweise zum Impfzentrum gefahren sei, fragt sich, warum jenes immer noch so schwer zu finden ist. „Wir sind dabei, die Ausschilderung zu verbessern“, sagt Impfkoordinator Thomas Strottner. Welche der Parkplätze Ikea für die Impflinge zur Verfügung stellt, sei noch nicht detailliert klar gewesen. „Die Beschilderung der Anfahrt und der Parkplätze ist davon abhängig“, macht er klar. „Heute gab es ein Gespräch dazu mit Ikea, anschließend habe ich die Firma, die die Schilder herstellt, kontaktiert.“ Nun wartet er auf deren Angebot. Wann die endgültigen Schilder stehen werden, könne er noch nicht sagen.

Plattform von Restaurants mit Lieferservice nicht so einfach

Gerhard Treu würde gern wissen, welche Restaurants in der Stadt derzeit einen Lieferservice anbieten. „Jene, die meine Frau und ich sonst gerne besuchen, erreiche ich nicht.“ Patrizia Bossert, die Vorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Kaiserslautern, berichtet, sie habe bereits versucht, diese Informationen bei Betrieben zu erhalten. „Das Problem ist, dass sich die Öffnungszeiten und das Angebot schnell ändern und dann die Information nicht verbindlich ist.“ Allerdings erklärt sie sich gern bereit, die Gastronomen über ihren E-Mail-Verteiler danach zu fragen und diese Daten bei Bedarf an die Stadt weiterzugeben, wenn diese eine öffentliche Plattform anbietet.

Martin Verlage, Geschäftsführer der KL.digital GmbH, verweist auf die Internetseite brings-kl.de. „Dort können sich Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister seit dem Frühjahr anmelden und eintragen. Allerdings ist das Angebot eingeschlafen, weil viele ihre Daten nicht aktualisiert haben und dann auch die Nutzer nicht mehr darauf vertrauten.“ Wenn Patrizia Boßert die Daten sammeln und eingeben würde, hätte er nichts dagegen.

Auch die Stadtverwaltung bedauert, dass die Seite auf wenig Resonanz gestoßen sei. „City-Manager Alexander Heß hat die Seite gepflegt“, erläutert Stadtsprecherin Charlotte Lisador. Allerdings sei die Resonanz der Einzelhändler enttäuschend gewesen. Ob nun Frau Boßert oder ein anderer die Daten einträgt, sei egal: „Hauptsache, sie kommen dort an.“

Kontrollen draußen, aber volle Supermärkte?

Eine Unverhältnismäßigkeit sieht Lore-Maria Rotberg in den Corona-Kontrollen. „An frischer Luft, auf dem Markt, kontrolliert die Polizei. Viele Ängstliche sind dadurch verunsichert und meiden auch den Wochenmarkt“, fürchtet sie, dass deshalb noch mehr Händler unter den Maßnahmen leiden. „In den großen Supermärkten hingegen sehe ich keine Einlasskontrollen und die Griffe der Körbe oder Wagen werden auch nicht mehr desinfiziert wie im Frühjahr“, ist ihre Beobachtung.

„Das Ordnungsamt macht ständig stichprobenartig Kontrollen“, sagt Stadtsprecherin Lisador. Doch die Geschäfte seien private Unternehmen, weshalb der Einfluss der Stadt gering sei; so könne sie zum Beispiel Dinge wie Desinfektionen, die nicht rechtlich vorgeschrieben sind, nicht fordern und kontrollieren. „Wir werden auch oft genug auf Nicht-Einhaltung der Corona-Maßnahmen draußen hingewiesen, auf dem Markt“, schildert sie die Lage der Stadtverwaltung. Die Einzelhändler in der jetzigen Lage finanziell zu unterstützen, könne die Stadt nicht leisten, „aber ideell versuchen wir es“. Deshalb sei es enttäuschend, wenn Angebote wie brings-kl.de so schleppend angenommen werden.