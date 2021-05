Fußballfreunde gedenken des großen Fritz, illustre Gäste verneigen sich in Erinnerung an einen großartigen Sportler und Menschen: Da war mächtig was los auf dem Hauptfriedhof: Viele Menschen sind am Samstag zum Grab Fritz Walters gepilgert, um dem Weltmeister die Ehre zu erweisen, der an diesem Tag 100 Jahre alt geworden wäre.

Sogar der Namens-„Vetter“ aus Freiburg ist gekommen. Dass sich am sonnigen Samstagnachmittag auch der DFB-Präsident höchstselbst in Kaiserslautern eingefunden und das Grab besucht hat, verwundert allerdings nicht. Denn Friedrich Walter Keller, genannt Fritz, trägt nicht zufällig den Namen des schon zu Lebzeiten legendären Fußballers aus der Pfalz. Keller ist nach dem Idol benannt, Fritz Walter war der Patenonkel des Winzersohns vom Kaiserstuhl, der heute an der Spitze des weltgrößten nationalen Sportverbandes die Fäden zieht.

Samstagmorgen auf dem Hauptfriedhof. Es herrscht rege Betriebsamkeit, Bilderbuchwetter lädt ungezählte Menschen zur Grabpflege ein, „Fritz-Walter-Wetter“ hätte an des Fußball-Heroen Ehrentag wahrlich niemand brauchen können. Auf dem Weg Richtung Ehrenmal schlendert ein Mann mit zwei Kindern an der Hand. „Ich hab’ meinen Enkelkindern versprochen, ihnen heute das Grab zu zeigen“, erläutert er. Gerhard Penner ist ein ehrenamtlicher „Schwerstarbeiter“, vielfältig engagiert in Kommunalpolitik und in Verbands- wie Vereinsarbeit.

Besuch beim früheren Mitbürger

Allerdings: „Mit Fußball hab’ ich es weniger“, räumt der Beigeordnete der Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn mit beinahe entschuldigend wirkendem Lächeln ein. Dafür hat Penner Fritz Walter ganz anders kennengelernt: als Mitmenschen, als Nachbarn. „Einer, der immer auf andere zugegangen ist, für jeden ein freundliches Wort übrig hatte“, kann Penner über seinen prominenten Mitbürger von einst nur das Bestes berichten.

Frische Blumen schmücken die meistbesuchte Grabstätte Kaiserslauterns. Gerade hat eine Delegation ganz in Schwarz gekleideter Männer innegehalten, während einer aus ihren Reihen einen Kranz niedergelegt hat. Hagen Leopold hat sich bei seiner Rede kurz gefasst. Dabei gibt es weit und breit niemanden, der mit so viel Fakten und Geschichten über Friedrich Walter aufwarten kann wie der Neustadter, der sich als Historiker in ganz Fußball-Deutschland einen wohlklingenden Namen erworben hat. Wer genau hinschaut, sieht an den schwarzen Hemden ein Emblem, das stilisiert Fritz Walter zeigt. Die Gruppe repräsentiert den Verein, der jüngst die Gedenkausstellung mit Erinnerungsstücken von Harald Layenberger gezeigt hat.

Gedenk-Jersey in Rot

Fünf Stunden später erscheint die FCK-Delegation, angeführt von den Aufsichtsratschefs Rainer Keßler und Markus Merk. Neben DFB-Chef Keller ist auch Hans-Dieter Drewitz gekommen, der Präsident des Südwestdeutschen Fußballverbands.

Auch Oberbürgermeister Klaus Weichel ist mit von der Partie, als ein besonderes Trikot übergeben wird: Das Gedenk-Jersey in Rot – eigens gestaltet und von keinerlei Werbeaufdruck verunziert - werden die FCK-Spieler heute Abend in dem Stadion tragen, das Fritz Walters Namen trägt. Nur ein einziges Mal wird das Trikot zu Ehren Fritz Walters Verwendung finden. Vorab hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz ein Exemplar überreicht bekommen.