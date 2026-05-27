Am Pfingstwochenende trafen neun Schwimmer des Kaiserslauterer Schwimmklubs bei den süddeutschen Meisterschaften in Stuttgart auf starke Konkurrenz.

Am ersten Wettkampftag machte Marie Allmann (Jahrgang 2008) den Auftakt, sie schwamm über die 50 Meter Rücken in einem starken Teilnehmerfeld mit einer neuen Bestzeit auf Platz fünf. Auf ihrer zweiten Strecke bestätigte sie ihre zuvor aufgestellte Bestzeit und sicherte sich Platz elf. Sarah Tinti verbesserte sich bei ihrem Einzelstart erneut und schwamm in 29,16 Sekunden auf Platz sechs im Jahrgang 2008. Maria Bauer (Jahrgang 2009) konnte sich über Platz zehn über die 50 Meter Brust und Platz neun über die 100 Meter Brust freuen. Über die 50 Meter Freistil kam sie zu spät ins Rennen und erreichte deshalb in 29,81 Sekunden nur einen hinteren Rang.

Niels Bauer mit persönlicher Bestzeit

Jonas Balzer (Jahrgang 2009) belegte Platz 24 über 100 Meter Freistil, über die 200 Meter konnte er die sich selbst vorgegebene Zeit dieses Mal nicht erreichen und schlug nach 2:07,15 Minuten als 15. an. Die 50 Meter schwamm er in 26,80 Sekunden. Mike Weyrich (Jahrgang 2005) musste sich mit allen Schwimmern ab 2006 messen, er erreichte Platz elf über die 400 Meter Freistil in 4:17,26 Minuten und Platz sechs über die halbe Distanz (2:00,39). Niels Bauer schwamm im Jahrgang 2008 mit neuer Bestzeit von 31,86 Sekunden über 50 Meter Brust auf Platz 18, über die 50 Meter Schmetterling wurde es Platz 35 in 28,65 Sekunden.

Raphael Grether (Jahrgang 2010) hatte einen Start über 50 Meter Freistil, die er in persönlicher Bestzeit von 26,62 Sekunden schwamm und auf Platz 37 landete.

Die Kaiserslauterer Staffel weiblich über 4x200 Meter erreichte in 9:50,45 Minuten in der Besetzung Sarah Tinti, Nora Balzer, Marie Allmann und Nora Wilke den 15. Platz. Die Freistil-Mixed-Staffel über 4x100 Meter mit Maria Bauer, Sarah Tinti, Niels Bauer und Mike Weyrich kam in 4:06,00 Minuten auf Platz 19.

In der ersten Wettkampfmannschaft steigt nun die Spannung, ob es die Bauer-Geschwister schaffen, einen Start bei der deutschen Jahrgangsmeisterschaft vom 9. bis zum 13. Juni zu erreichen.

Am Samstag konnte ein weiterer Lauterer, Fabio Stief, der nun für die SG EWR-Rheinhessen-Mainz startet, seinen Titel über die 200 Meter Brust verteidigen und wurde in 2:18,43 Minuten süddeutscher Meister.

KSK-Nachwuchs in Grünstadt am Start

Währenddessen waren die Nachwuchsschwimmer in Grünstadt am Start. Im Jahrgang 2013 konnte Neuzugang Charlotte Sadowski drei Top-Zehn-Plätze erschwimmen. Frida Pöhlker wurde Erste über 50 Meter Brust und 800 Meter Freistil sowie Zweite über 100 Meter Freistil. Über die 100 Meter Rücken konnte sie sich zudem den dritten Platz sichern.

Olivia Helou wurde Erste über 400 Meter Lagen, Zweite über 100 Meter Schmetterling und viermal Dritte (50 Schmetterling, 800 und 100 Freistil, 200 Lagen). Sofia Leimann konnte sich im Jahrgang 2014 über zwei erste, einen zweiten und zwei dritte Plätze freuen. Mathilda Fett (Jahrgang 2015) wurde einmal Zweite über 100 Meter Freistil und einmal Dritte über 200 Meter Rücken. Jule Wilke, die Jüngste im Team (2016), erzielte viermal Platz elf. Bei den Jungs konnte sich Felix Gross im Jahrgang 2015 über eine Silbermedaille freuen. Philipp Huth (Jahrgang 2014) erschwamm sich einmal Bronze.