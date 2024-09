Abwechslungsreich ist das Programm der LLG Landstuhl bis zum 8. September.

Unterstützt von den Stadtwerken hat die LLG Folgendes vorgesehen: Dienstag, 18.30 Uhr: Waldbaden als Dopingmittel – der Waldlauf im Test. Mittwoch, 18.30 Uhr: Core-Training und Übungen zur Verletzungsprophylaxe. Donnerstag, 18.30 Uhr: Intervalltraining und Ernährungsratgeber. Freitag, 18.30 Uhr: Technik- und Schnelligkeitstraining und Ausklang auf dem Stadtfest. Samstag Fahrt zum Rietburglauf in Edenkoben. Sonntag, 10 Uhr, Aqua-Jogging im Ramsteiner Azur-Bad. Sonntag, 13 Uhr: Abschlussessen. Treffpunkt ist an allen Tagen an der kleinen Turnhalle der IGS Landstuhl, Konrad-Adenauer-Straße 10. Die Woche ist kostenfrei. Anmeldungen und weitere Fragen beantwortet die LLG via Mail an llg.landstuhl24@gmail.com.