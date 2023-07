Volksfeststimmung in Erfenbach: Erstmals hatte Ortsvorsteher Paul-Peter Götz zu einem Seifenkistenrennen in den Stadtteil von Kaiserslautern geladen und mehrere Hundert Besucher kamen und säumten die Strecke. Am Sonntagnachmittag drehte sich alles um den „Großen Preis von Erfenbach“.

Bereits vor dem Start des Wettbewerbs sorgen Jung und Alt für ein buntes Bild entlang der Rennstrecke. Die ist mit Fähnchen und Werbebannern herausgeputzt, als handle es sich um ein Weltklasserennen. Zieleinfahrt und Gefahrenpunkte sind üppig mit frischen Strohballen gepolstert. „Hast du selbst auch keine Kiste … darfst du doch mit auf die Piste“, ermutigt ein Banner entlang der Rennstrecke Besucher zum Mitmachen. Für sachkundige und kurzweilige Unterhaltung sorgt Oskar Weller. Als Moderator des Seifenkistenrennens hat er seinen Platz auf einem Gerüst zwischen Zieleinlauf und Sammelplatz neben dem Marktplatz.

Eine Gaudi ist’s bereits, als Stephan Bonnert kurz vor Rennbeginn um 13 Uhr mit seinem dunkelgrünen Quad mehrere Seifenkisten samt Rennfahrer im Schlepp vom Sammelplatz die Jahnstraße bergauf zum Startort Abbiegung Kirchbergstraße zieht. Bunte zum Teil auf Hochglanz polierte kleine Flitzer sind es, die an Seilen aneinandergereiht, eine farbige Kette bilden. Auf ihnen prangen die Logos von Edelmarken wie Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini und BMW. Unter ihnen windschnittige Gefährte mit Lenkrad, Bremsen, Außenspiegel und Front- oder Heckspoiler.

400 Meter lange Strecke

Als Ausrichter des Seifenkistenrennens hatte Götz mit dem Verein „Mach mit – für Schmalenberg“ einen Glücksgriff getan. Im Meldezentrum hat Simone Michaeli bereits 44 von 45 möglichen Meldungen entgegengenommen. Die Startgebühr für Helm und Kiste beträgt fünf Euro. Am Zieleinlauf mit elektronischem Messgerät nehmen Bernd König und Günther Albert die Zeit. Spannend wird’s, als der Startschuss fällt und Götz als erster auf der etwas über 400 Meter langen Strecke – außer Konkurrenz – das Rennen eröffnet. Seine Zeit: 1.15.18 Minuten. „Ja, kommen denn jetzt schon Gäste per Bus angereist“, kommentiert Weller kurz darauf launisch die Durchfahrt der Linie 107, die am Marktplatz anhält.

Nach und nach passieren die Rennfahrer mit ihren selbstgebauten Seifenkisten die Jahnstraße. Applaus beim Zieleinlauf ist jedem Teilnehmer gewiss. „Richtig gut war’s“, berichtet Mike Oppermann (56) als er aus der Kiste, einem nachempfundenen blau-weiß lackierten BMW steigt. „Ein Kindheitstraum.“ Seine Zeit: 1.12.91 Minuten. „Hat Riesenspaß gemacht“, sagt Leon (14) aus Otterberg. Er hatte sich die rechteckige Holzkiste von Lennox (14) ausgeliehen. Auch das passiert: Weil die Kugellager nicht richtig geölt waren, blieb Felix (14) mit seinem Gefährt auf der Rennstrecke stehen. Cory (10) mit der Startnummer 32 hat sich seine Seifenkiste auf einem alten Kettcar zu 90 Prozent selbst gebaut. „Gut gemacht“, lobt der Papa.

Bachbahnmuseum ist gut besucht

Reger Publikumsverkehr herrscht zwischen dem Zieleinlauf und Bachbahnmuseum mit Bachbahnbrauerei. Dort lassen es sich die Besucher neben dem Bauerngarten und unter Sonnenschirmen bei Bratwurst, Pasta und kühlen Getränken gut gehen. Eine so fantastische Stimmung habe er schon lange nicht mehr in Erfenbach erlebt, schwärmt Hartmut Barduna. „Ganz große Klasse, was Paul-Peter Götz immer wieder mal auf die Beine stellt. Warum soll man eine solche Veranstaltung nicht im Ortskalender etablieren?“ Christoph Krauth, der protestantische Pfarrer von Erfenbach findet: „Eine tolle Idee, die es lange nicht überall gibt.“ Apropos gute Resonanz: Von der kann auch Krauth berichten. Er hat am Vormittag im Gottesdienst die künftigen Schulkinder gesegnet: „Die Kirche war voll.“

Und während die Jahnstraße bergab die Seifenkisten rollen, so manche Anlieger ihren Nachmittagskaffee zur Straßenseite hin verlegt haben und nicht müde werden, die Rennfahrer in ihren tollen Kisten anzufeuern, füllen sich Meldelisten mit den Zeiten des zweiten Laufs. Nach zwei Läufen je Teilnehmer stehen gegen 18 Uhr die Sieger fest. Gewonnen hat, wer die geringste Differenz zwischen den Zeiten zweier Läufe erzielt: Wie bei großen Rennen werden Steffen Hüttenberger (1), Philipp Steiner (2) und Lennox Götz (3) mit Pokalen und Urkunden auf dem Siegerpodest gefeiert.