Mit 46 Medaillen kehrt der Zen-Bogyo-Do von den deutschen Jiu-Jitsu-Meisterschaften nach Otterbach zurück. Mit im Gepäck auch noch ein besonderer Pokal.

Die deutschen Jiu-Jitsu-Meisterschaften, ausgetragen in Hochstetten in Baden-Württemberg, waren mal wieder eine Demonstration der Stärke des Otterbacher Zen-Bogyo-Do. Nach zwei Tagen auf der Matte, in denen es um die Wettkampfformen Random Attack, Pairs, Kata, Bodenkampf und Team ging, konnten sich die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer vom Zen-Bogyo-Do 20 Goldmedaillen, 15 Silber- und elf Bronzemedaillen umhängen lassen.

Mit über 50 Jiu-Jitsuka, darunter Kinder genauso wie Senioren, war der Verein nach intensiver Vorbereitung zur DM gefahren. „Manche Wettkämpfer haben sich sogar die Mühe gemacht, in allen Wettkampfformen zu starten“, zollt Vereinssprecherin Katrin Frank allen Respekt, die mit ihren Leistungen nicht nur für Einzelmedaillen sorgten, sondern auch dafür, dass der Wanderpokal erneut mit nach Otterbach gehen konnte. Kein anderer Verein war derart erfolgreich wie der Zen-Bogyo-Do.

Zen-Bogyo-Do überzeugt auch als Team

Auch die drei Teams (Kinder, Jugend, Erwachsene) standen bei der DM mal wieder auf der Eins, allerdings im Kinder- und Erwachsenenbereich konkurrenzlos. „Das ist immer sehr schade. Man würde ja lieber gegen jemanden antreten, aber wenn die anderen Vereine es nicht schaffen, ein Team zu stellen, dann geht es eben nicht“, verweist Katrin Frank darauf, dass gerade die Teams immer mit sehr viel Trainingsaufwand und Zeit verbunden sind. Das kommt noch zum Training für die Einzeldisziplinen dazu.

Erfolgreichste Wettkämpfer aus Otterbach bei der DM waren Noah Jesse (Jugendliche) und Pascal Laqua (Erwachsene) mit jeweils viermal Gold und einmal Silber in ihren jeweiligen Kategorien.

Gold für Lenny Becker

Bei den Kindern schaffte es der elfjährige Lenny Becker bei seinen ersten Wettkämpfen durch seine Präzision erfahrenere Kinder zu schlagen und sich bei den Einzelmeisterschaften in seiner Kategorie Random Attack Kinder Orange die Goldmedaille im großen Feld von 36 Teilnehmern zu sichern. Bei Random Attack werden beide Abwehrende von ihren jeweiligen Partnern mit dem gleichen Angriff angegriffen und müssen diesen abwehren. Mit welchem Angriff sie angegriffen werden ist jedoch zufällig und vorher nicht klar. Drei Punktrichter entscheiden dann, wer technisch sauberer, schneller und realistischer abgewehrt hat. Lenny Becker steht somit auch für die hohe Trainingsqualität im Zen-Bogyo-Do und natürlich für ein Jiu-Jitsu-Talent.