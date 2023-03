Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie wichtig die digitale Kommunikation ist, zeigt sich in diesen vom Coronavirus heimgesuchten Zeiten. Auch der Sport nutzt in diesen wettkampf- und trainingslosen Tagen verstärkt die informationstechnischen Möglichkeiten. So auch Christian Stern. Der Badmintontrainer am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG) hält seine Schützlinge durch regelmäßige Videoübertragungen in Form und auch bei Laune.

Im Foyer der Badmintonhalle des HHG hat Christian Stern an diesem Freitag seine Utensilien, eine blaue Matte, verschiedene Hanteln, ein Stretchband und einen Stuhl, vor der auf einem