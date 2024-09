Am Viadukt geht es an der seit Jahren bestehenden Baustelle voran. Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärt, soll voraussichtlich Anfang/Mitte Oktober die Verbindung zwischen Trippstadter Straße und Karcherstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden. „Die Verbindung von der Trippstadter Straße (Viadukt) in Richtung Logenstraße bleibt weiterhin gesperrt. Dieser Teil muss erst noch baulich erneuert werden“, heißt es weiter.

Seit Freitag wird an der Kreuzung Trippstadter Straße/Pfaffenbergstraße neuer Asphalt eingebaut. Die Arbeiten dauern – abhängig von der Witterung – voraussichtlich bis Samstag, 5. Oktober. Zudem werden auf der Fahrbahn neue Markierungen aufgebracht und „einige Tätigkeiten für die Fertigstellung des Knotenpunktes erledigt“, erklärt die Stadt auf Anfrage. Von den Arbeiten ist der gesamte Kreuzungsbereich zwischen Trippstadter Straße und Pfaffenbergstraße betroffen. Denn von der Zollamtstraße kommend entfällt laut Stadtverwaltung während der Asphaltarbeiten der Linksabbiegerstreifen Richtung Pfaffenbergstraße. „Der Platz wird benötigt, um die Asphaltierungsgerätschaften aufzustellen“, erklärt die Verwaltung. Zudem kann der Verkehr, der aus der Pfaffenbergstraße kommt, für den Zeitraum nicht in Richtung Universität abbiegen.

Die Busse der Linien 105 und 107 fahren während der Asphaltarbeiten stadtauswärts nicht mehr über die Buchenlochstraße. Die Haltestellen Zollamtstraße, Balbierstraße und Walter-Flex-Straße entfallen laut der Stadtwerke Kaiserslautern bis zum Ende der Arbeiten.