So bunt und vielfältig an Themen wie das neue Magazin „Heimvorteil“ der Volkshochschule Kaiserslautern (VHS), ist auch das Kursprogramm, mit dem die Weiterbildungseinrichtung ins Herbstsemester startet. Das Magazin wurde an alle Haushalte in Kaiserslautern verteilt.

Die Digitalisierung der Volkshochschule hat Fortschritte gemacht. „Zwischenzeitlich verfügen zehn Räume über hochmoderne Technik mit Interactive Panels und Videoracks“, sagt VHS-Leiter Michael Staudt erfreut. Mit der Ausstattung könne der Unterricht in Präsenz, hybrid und online durchgeführt werden. Ganz neu: Mit Hilfe von 360-Grad-Kameras können die Teilnehmenden von zu Hause aus alle Personen im Kursraum sehen und sind mittendrin statt nur dabei. Damit verfüge die VHS über eine Digitallösung, die bundesweit für Weiterbildungseinrichtungen Vorbild sei, betont Staudt.

Inhaltlich legt die VHS im neuen Semester einen Schwerpunkt auf Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dazu lädt eine Bildungswoche zum Klimawandel mit täglichen Exkursionen in den Pfälzerwald ein. Waldwandern zur Stressreduktion und Waldlernen warten auf die Teilnehmer. Wichtig ist Staudt, auf die Möglichkeit der Bildungsfreistellung in Rheinland-Pfalz hinzuweisen. „Alle Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz haben ein Anrecht auf zehn Tage Bildungsfreistellung innerhalb von zwei Jahren. Und das bei voller Lohnfortzahlung.“ Zu Bildungsfreistellungsmaßnahmen zählen kompakte Lerngelegenheiten zum Erwerb oder dem Ausbau von Fremdsprachenkenntnissen.

500 Kursangebote warten auf Schüler

Rund 500 Angebote bieten die Fachbereiche Politik, Kunst, Gesundheit, Sprachen, Arbeit und Beruf, Grundbildung und Schulabschlüsse, Angebote für Jugend und Senioren im Herbstsemester. Das VHS-Magazin „Heimvorteil“ finden die Studierenden der Technischen Universität Kaiserslautern in ihren Semestertüten. Praktische Kurse wie Finanzplanung und wirtschaftliche Lebensplanung seien bei Studierenden in den letzten Semestern stark gefragt gewesen. „Wir wollen Studierenden das Angebotsspektrum im Online-Bereich näher bringen“, so Staudt.

Die Sommerferien hat das Weiterbildungszentrum der VHS für Renovierungsarbeiten genutzt. Im zweiten Obergeschoss wurden Bodenbeläge neu verlegt. Die Wände erstrahlen in einem sauberen Weiß. In frischem Glanz präsentiert sich der große Pfaffsaal. In dem erwartet Staudt Ende September 100 Volkshochschulleiter aus ganz Deutschland zur Bundeskonferenz. Bunte Sitzmöbel bieten den Teilnehmenden eine hohe Aufenthaltsqualität. „Nach Corona können sich die Menschen wieder länger im Haus aufhalten und soziale Kontakte und Begegnungen pflegen“, sagt Staudt.

VHS-Garten ist neu angelegt

Einiges getan hat sich auch im VHS-Garten. Nach der Neuanlage mit Hilfe von Landesmitteln wurden Sitz- und Arbeitsgelegenheiten geschaffen. In der kleinen Oase blühen Pflanzen. Der ruhige Ort im Innenhof des Weiterbildungszentrums könne von jedermann genutzt werden, unabhängig davon, ob man einen Kurs gebucht hat oder nicht, informiert Staudt. Demnächst wird ein Bienenautomat aufgestellt, an dem bienenfreundliche Blumensamen erworben werden können.

Info

Alle Kurse der Volkshochschule sind im Internet zu finden: vhs-kaiserslautern.de. Infos gibt’s auch telefonisch, 0631 3625800. Verwaltung und Anmeldung der VHS, Kanalstraße 3, sind von Montag bis Mittwoch, 8 bis 18 Uhr, Donnerstag bis 19 Uhr und Freitag, 8 bis 12 Uhr, geöffnet. Zum Semesterbeginn ist die Verwaltung vom 12. bis 23. September Montag bis Donnerstag jeweils bis 19 Uhr geöffnet.