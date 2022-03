Die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg hat eine Hilfsaktion für die Ukraine gestartet. Bis Freitag werden Sachspenden gesammelt, die am Sonntag in die Ukraine gebracht werden sollen.

Bürgermeister Harald Westrich: „Wir werden am 13. März noch mit drei weiteren privaten Kleintransportern im Konvoi starten und das Logistikzentrum an der polnisch-ukrainischen Grenze ansteuern.“ Die Priorisierung der erforderlichen Artikel wurde den Organisatoren direkt aus dem Logistikzentrum bei Lublin gemeldet. Westrich: „Wir haben nur eine Woche, um die Spenden zusammen zu bekommen.“

Um den Konvoi mit Hilfsgütern zu füllen, starten Helfer aus der Verbandsgemeinde eine Sammelaktion für Menschen in Not in der Ukraine. An Sachspenden werden gesucht: Verbandsmaterial/Verbandskästen (beispielsweise aus Autos), Schlafsäcke und Isomatten, Winter-/Thermojacken oder -westen, Windeln und haltbare Babynahrung, Konserven, Tee und Instantgetränke sowie Taschenlampen mit Batterien. Die Organisatoren weisen darauf hin, nur die genannten Artikel zu spenden.

Die Spenden werden laut Westrich von Montag, 7. März, bis Freitag, 11. März, jeweils von 17 bis 20 Uhr am Haus für Jugend und Soziales, Hauptstraße 18 in Otterberg, angenommen.