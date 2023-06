Eine überraschende Trainerverpflichtung gab der VfL Kaiserslautern in dieser Woche bekannt: Michael Kalckmann wird in der kommenden Saison 2023/24 die in der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg spielende erste Mannschaft des VfL coachen.

„Wir haben einen erfahrenen Trainer gesucht und freuen uns, dass Michael Kalckmann die Aufgabe übernommen hat“, erklärte der Vorsitzende des VfL, Ralf Göbel, der in der vergangenen Runde das Team interimsmäßig trainierte und mit ihm im Endklassement der Süd-Gruppe den neunten Platz belegte.

Der 58 Jahre alte Michael Kalckmann gehört zu den bekanntesten Trainern in Kaiserslautern. Zuletzt hatte er die Verantwortung für die A-Klassen-Mannschaft der SG Morlautern/Enkenbach II. „Dieses Engagement habe ich beendet, da ich dort nichts bewegen konnte“, sagt Kalckmann, der beim VfL an seine langjährige und erfolgreiche Arbeit beim SV Wiesenthalerhof anknüpfen will. Bei seinem neuen Klub übernehme er eine „Mannschaft mit viel Potenzial“, mit der er in der nächsten Runde „vorne mitspielen will“, so Kalckmann.

Der VfL Kaiserslautern schickt auch eine zweite Mannschaft ins Rennen, die in der C-Klasse antritt und von Ralf Kulla trainiert wird.