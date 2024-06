„Rückenwind für Rückenwind“ lautet das Motto, unter dem die Vespa-Freunde Kaiserslautern-Westpfalz am Samstag für den guten Zweck von Johanniskreuz in die Kaiserslauterer Innenstadt fahren. Im Zuge der „KL Classics“, eine Oldtimer-Schau in der Stadt, möchten sie auf die Arbeit des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes „Rückenwind“ aufmerksam machen und Spenden sammeln.

„Das Schöne mit dem Guten verbinden“, das ist die Idee hinter der Aktion, erzählt Karin Schmidt. Sie ist Zollbeamtin und hat die Interessensgemeinschaft im vergangenen Jahr ins Leben gerufen. Die Leidenschaft fürs Vespafahren habe sie von ihrem Vater übernommen. Die Gruppe will gemeinsame Treffen und Ausfahrten organisieren. Bisher finde der Austausch über Facebook statt. Neben einer Handvoll fester Mitglieder stehen hinter den Vespa-Freunden rund 300 Mitfahrerinnen und Mitfahrer.

Der Traum von der Vespahauptstadt

„Die erste Agenda war 2023, dass Kaiserslautern die heimliche Vespahauptstadt wird“, erzählt Schmidt. Seit der Gründung der Gemeinschaft sei schon viel passiert. Es fanden mehrere Fahrten statt und ein Autohaus in Kaiserslautern habe neuerdings einen Vespahandel eröffnet – was auf die Beliebtheit des Gefährtes schließen lasse. Bei den Treffen fahren nicht nur Vespaliebhaber aus der Westpfalz mit, auch Mitfahrer aus Luxemburg sind schon dafür angereist.

Schmidt kocht ehrenamtlich für den ambulanten Hospizdienst des Hospizvereins für Stadt und Landkreis Kaiserslautern. Sie „erfüllt letzte Essenswünsche“. Ihr liege es am Herzen, auf die Wichtigkeit dieser Dienste aufmerksam zu machen. Deswegen werden die Erlöse aus dem Verkauf von Aufklebern und Magneten während der Aktion am 15. Juni an den Kinder- und Jugendhospizdienst gespendet. Die Geschäftsführerin des Hospizvereins wird die Truppe begleiten.

Ab 9 Uhr werden sich die Fahrer mit den größeren Vespas am Samstag in Johanniskreuz treffen. Um 10 Uhr „rollern“ sie in Polizeibegleitung zum Messeplatz, wo sie gegen 10.30 Uhr die kleineren Vespas einsammeln. Zusammen geht es dann in die Innenstadt.