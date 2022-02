Die Erfolgsbilanz von Jonathan Horne ist gewaltig. 2021 wird der Weltmeister und Olympionike zum siebten Mal (!) Europameister. Als Chefbundestrainer hat er nun die Seite gewechselt.

Kaiserslautern war und bleibt sein Anker, hier ist Jonathan Horne aufgewachsen, zur Schule gegangen, hier hat er sich die ersten blauen Flecken im Karate eingefangen. Damals war er fünf. Heute ist der Schwergewichtskämpfer 33 und kann auf eine Erfolgsliste zurückblicken, die ihm so schnell wohl keiner nachmacht. Nicht in Deutschland und nicht in der Welt. Ungezählte nationale Titel, Juniorenweltmeister, Weltmeister.

Im vergangenen Jahr ging es für ihn in die Verlängerung. Horne war für die Olympischen Spiele, die eigentlich bereits 2020 in Tokio stattfinden sollten, nominiert. Wollte sich dann allmählich aus dem Leistungssport zurückziehen. Es kam bekanntlich anders.

Der siebte EM-Titel

Die Spiele rutschen ein Jahr nach hinten. Horne macht weiter. Karate und Olympia, das kommt so schnell nicht wieder. Also geht es für ihn wieder auf die Qualifikationskämpfe und er fährt ein weiteres Mal zur Europameisterschaft. Sechs Mal hat er sich den Titel in der Vergangenheit schon erkämpft. Leicht wurde es ihm nie gemacht. Die Leistungsdichte im Schwergewicht, sie ist hoch. Die Konkurrenz zudem immer auf der Lauer, ihn vom Thron zu holen. Der Lauterer lässt aber auch 2021 keinen an sich vorbeiziehen, beweist erneut seine Klasse, dominiert das Geschehen auf der Matte, wird erneut und damit bereits zum siebten Mal Europameister.

Als absoluter Topfavorit, als Welt- und Europameister fliegt er im Sommer ’21 nach Tokio zu den Olympischen Spielen. Alles bekannt, genau wie das unglückliche Verletzungsdrama, das sich dort ereignet. Keine Medaille, dafür Schmerz, OP, Reha!

Nein, einer wie Jonathan Horne schaut nicht im Gram zurück. Er hat einen Strich unter dieses Schicksal gezogen, sagt stattdessen „ich hatte all die Jahre viel Glück, bin weitgehend verletzungsfrei geblieben.“ Für ihn war der Erfolg nie selbstverständlich. Er weiß, ohne seine Familie, sein Umfeld und ohne Trainer Uwe Schwehm vom heimischen Teikyo Karate Team in Kaiserslautern, der seit 25 Jahren an seiner Seite ist, wären all die Erfolge wohl so nicht gekommen. Ohne Talent, Disziplin und Trainingsfleiß sicher auch nicht.

Der Cheftrainer

Jetzt hat er die Seiten gewechselt, ist kein Kämpfer mehr. Jonathan Horne ist neuer Cheftrainer beim Deutschen Karateverband und als solcher für die Frauen, Männer und die U21 zuständig. In der Leistungsebene hat es da gerade einen Generationswechsel gegeben. Neue Kämpferinnen und Kämpfer an die Weltspitze ranführen, Deutschlands Karate voranbringen, das ist nun sein Ziel. „Die meisten Sportler kennen mich“, freut sich Horne über ein bislang sehr gutes Feedback für ihn als Bundestrainer.

Viel hat er nun vor, dazu zählt auch, seiner Stadt Kaiserslautern und seiner ehemaligen Schule, dem Heinrich-Heine-Gymnasium, etwas zurückzugeben. „Ich wurde hier immer hervorragend unterstützt, hier bin ich verwurzelt, hier will ich was bewirken“, spricht er von seiner Vision, an der Sporteliteschule einen Bundesstützpunkt Karate zu etablieren und wenn möglich Karate als weiteren Sportzweig mit aufzubauen. Den Bundeskader will er für Lehrgänge nach Kaiserslautern auch in sein heimisches Dojo beim Teikyo Team holen. Dort wird er selbstverständlich auch weiterhin gemeinsam mit Uwe Schwehm trainieren und sich fit halten. „Es ist schon mein Anspruch, den jungen Karatekas noch was vormachen zu können“, blickt Jonathan Horne freudig auf das, was nun beginnt.