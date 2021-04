Die Äußerung des städtischen Referats Recht und Ordnung, wonach dem Ordnungsamt keine Vorfälle der nächtlichen Ruhestörung im Stadtpark bekannt sind, hat am Lesertelefon gestern ein Echo hervorgerufen.

Ein Leser äußerte seine Verwunderung über die Aussage des Ordnungsamts. Er zitierte Freunde, die am Stadtpark wohnten und sich über nächtliche Ruhestörung beklagten. Die nächtlichen Ruhestörungen seien unerträglich. Seine Freunde freuten sich auf den Winter. Er selbst arbeite in der Nähe des Stadtparks, in der Pirmasenser Straße. Er berichtete über Überreste des Wochenendes, die ihm auf dem Weg zur Arbeit im Stadtpark begegnen.

Die Ordnungsverwaltung hatte der Leserin, die sich als Anwohnerin des Stadtparks am Freitag über nächtliche Ruhestörung am Lesertelefon beschwerte, geraten, sich in solchen Fällen unter der Woche bis 1 Uhr nachts, am Wochenende bis 3 Uhr nachts an das Ordnungsamt unter Telefon 0631/365-2717 zu wenden, danach an die Polizei. Die Leserin hatte über nächtliche Ruhestörung während der Woche und verstärkt am Wochenende geklagt.

Eine erneute Anfrage bei der Stadtverwaltung dazu am Montag blieb unbeantwortet.

Verwaltung prüft Bodenwellen

Bodenwellen wünschte sich eine Anwohnerin aus der Hegelstraße. Sie klagte, dass von der Straße „Zum Betzenberg“ aus durch die Hegelstraße zu schnell gefahren wird. Sie verwies auf die Beschränkung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer in der Stunde.

Wir fragten bei der Stadtverwaltung nach, was sie von der Idee hält. Pressesprecherin Nadin Robarge teilte uns mit, dass die Stadtverwaltung die Frage überprüfen werde, ob Bodenwellen in der Hegelstraße eingerichtet werden können. Federführend sei in diesem Fall das städtische Referat Stadtentwicklung, das sich zusammen mit den Referaten Tiefbau und Recht und Ordnung abstimme.

Gefällter Baum wird nachgepflanzt

Ein Leser aus der Herzog-von-Weimar-Straße setzte sich dafür ein, dass ein bereits vor längerer Zeit gefällter Baum im Parkstreifen in Höhe Haus 86a durch einen neuen Baum ersetzt wird, wie das für alle anderen gefällten Bäume in der Herzog-von-Weimar-Straße auch geschehen sei.

Die Stadtverwaltung informierte uns darüber, dass der Baum im Herbst nachgepflanzt wird.