Im Dezember und im Januar sind auch im Kaiserslauterer Impfzentrum sogenannte Familienimpftage geplant. Dort werden in erster Linie Kinder, auch Fünf- bis Elfjährige, eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Für Verwirrung sorgte eine Ankündigung auf der Homepage der Landesregierung, wonach Eltern, die mit ihren Kindern zum Familienimpftag kommen, dort zudem eine Auffrischungsimpfung kriegen, sofern die zweite Impfung mehr als fünf Monate zurückliegt.

Als eine RHEINPFALZ-Leserin bei der Impf-Hotline Näheres wissen wollte, konnte ihr niemand sagen, ob sie sich an dem Tag, an dem ihre elfjährige Tochter den Stich bekommt, auch boostern lassen kann. „Die Frau im Callcenter wusste davon nichts“, so die Leserin. David Freichel, Sprecher des Gesundheitsministeriums, wundert das. Auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärte er, die Mitarbeiter der Hotline seien Profis, es gebe kaum Beschwerden. Dennoch seien jetzt noch einmal zusätzliche Infos eingespeist worden. Fakt sei: Bis zu fünf Personen, könnten sich am Familienimpftag eine Impfung abholen, vorgesehen sei die für Eltern und Geschwister. Allerdings bedürfe dies dringend einer Anmeldung. Die erfolge idealerweise über die Online-Terminregistrierung auf https://impftermin.rlp.de. oder die Hotline 0800 57 58 100.