Ein Mann ist am Donnerstagmittag auf der L387 zwischen Otterberg und Otterbach immer wieder auf die Fahrbahn gelaufen und hat in Richtung vorbeifahrender Autos gepöbelt. So berichtet es die Polizei. Auch beleidigte der 57-Jährige dem Bericht zufolge vorbeifahrende Radfahrer. Ein 42-jähriger Radfahrer musste wegen des Mannes derart stark bremsen, dass er vom Fahrrad fiel und sich durch den Sturz leicht verletzte. Wie sich herausstellte, war der Mann geistig verwirrt. Er wurde von der Polizei nach Rockenhausen ins Pfalzklinikum gefahren.