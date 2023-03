Am Montag gegen 20 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Auto in der Fackelstraße in Kaiserslautern gegen einen Laternenmast gefahren sei. Wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt, konnten die Beamten den 32-jährigen Fahrer des Fahrzeugs antreffen, der „einen verwirrten Eindruck erweckte und weder Angaben zu seiner Fahrstrecke, noch zum Unfallhergang machen konnte“, heißt es im Bericht. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten am Auto des 32-Jährigen diverse frische Streifschäden festgestellt werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann unter Umständen noch weitere Verkehrsunfälle verursacht haben könnte, von denen aber noch nichts bekannt ist.

Weitere Geschädigte oder Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei melden, aber auch eine E-Mail schreiben an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de