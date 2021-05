Vor dem Jugendschöffengericht des Amtsgerichts Kaiserslautern musste sich am Donnerstag ein 19-jähriger Heranwachsender verantworten. Dem in schwierigen Verhältnissen aufgewachsenen jungen Mann warf der Staatsanwalt gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen, unerlaubten Betäubungsmittelbesitz , sowie Unterschlagung vor.

Der Mann soll am 19. Februar dieses Jahres, gemeinsam mit zwei weiteren Beteiligten, einen Obdachlosen auf dem Kaiserslauterer Rathausvorplatz zusammengeschlagen und am selben Ort, bei anderer Gelegenheit, im November vergangenen Jahres, zusammen mit weiteren jungen Männern, einen damals 15-jährigen Schüler verprügelt haben. Des Weiteren habe er am 2. Juni, anlässlich einer Polizeikontrolle, unerlaubt eine geringe Menge Amphetamin besessen und in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni, gleichfalls am Rathausvorplatz, eine von ihm aufgefundene Scheckkarte an sich genommen haben, um diese für sich zu verwenden.

Wegen der gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil des Obdachlosen bestritt der Angeklagte jegliche Tatbeteiligung. Er sei zwar damals vor Ort gewesen, habe aber nicht eingegriffen. Auf die Frage der Vorsitzenden, warum er nicht dazwischen gegangen sei, als er gesehen habe, wie der Obdachlose geschlagen wurde, äußerte er, ihn sei die Sache nichts angegangen. Den 15-jährigen Schüler habe er einmal mit der Faust und darauf einmal mit dem Knie ins Gesicht geschlagen beziehungsweise getreten. Eine Tatbeteiligung weiterer Personen habe er nicht mitbekommen. Das bei ihm gefundene Amphetamin habe er selbst konsumieren wollen. Die Scheckkarte habe er eingesteckt, um sie seinem Inhaber, einem Bekannten zurückzugeben, hieran sei er aber gehindert worden, nachdem die Karte bereits eine halbe Stunde, nachdem er sie gefunden gehabt habe, bei einer Polizeikontrolle sichergestellt wurde.

Wegen der Tat zum Nachteil des Obdachlosen wurde der Angeklagte durch die Bekundungen eines deswegen bereits verurteilten Mittäters entlastet. Dieser räumte ein, den Mann, der zuvor ein Mädchen aus seiner Gruppe belästigt habe, mehrfach geschlagen zu haben. Ein Mitwirken des Angeklagten habe er nicht beobachtet. Nachdem zwei weitere Zeugen, von denen einer ein Auskunftsverweigerungsrecht gehabt hätte, nicht erschienen waren, stellte das Gericht die Tat zum Nachteil des Obdachlosen und die Unterschlagung der Scheckkarte als unwesentliche Nebenstraftaten im Hinblick auf die beiden verbleibenden Taten ein.

Jugendgerichtshilfe plädiert für Jugendstrafrecht

Die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe führte in ihrer Stellungnahme aus, der Angeklagte habe in seiner, freilich ungünstig verlaufenden Entwicklung, zur Tatzeit einem Jugendlichen gleichgestanden, weshalb sie die Anwendung des Jugendstrafrechts empfehle. Schädliche Neigungen, die die Anwendung von Jugendstrafe nach sich zögen, könnten bei ihm noch nicht festgestellt werden. Er sei aber bei mangelnder Perspektive und ob des Kontaktes zu den falschen Leuten gefährdet. Er bedürfe der Beiordnung eines Betreuungshelfers, um sein Leben sinnvoll strukturieren zu können. Auch solle er Arbeitsstunden ableisten und die örtliche Drogenberatungsstelle aufsuchen.

Das Jugendschöffengericht erachtete den 19-jährigen, dem Antrag des Staatsanwalts folgend, der vorsätzlichen Körperverletzung und des unerlaubten Betäubungsmittelbesitzes für schuldig und verwarnte ihn. Gleichzeitig erlegte es ihm 150 Arbeitsstunden, den Kontakt zu einem Betreuungshelfer, sowie Beratungsgespräche bei der örtlichen Drogenhilfe auf. Im Falle der Nichtbefolgung der Auflagen drohte ihm die Vorsitzende die nachträgliche Verhängung von Jugendarrest und, sofern er weitere Straftaten begehen sollte, Jugendstrafe in Höhe von mindestens sechs Monaten an. Der Angeklagte und der Staatsanwalt nahmen das Urteil an und verzichteten auf Rechtsmittel.