Der Altbau der Weilerbacher Verbandsgemeindeverwaltung soll modernisiert und energetisch saniert werden. Losgehen konnte es damit allerdings bis jetzt nicht.

Eine ganze Reihe von Maßnahmen ist geplant, die die Fenster ebenso angehen wie die Belüftung oder die Decken. Beauftragt werden konnte das jedoch noch nicht. „Wir warten immer noch auf den Förderbescheid“, begründet das Bürgermeister Ralf Schwarm auf Anfrage. Dabei sollte dieser Bescheid eigentlich schon vor Monaten eintreffen, weswegen ein Antrag auf einen vorzeitigen Maßnahmebeginn gestellt wurde, der sich nicht negativ auf die Förderung auswirkt. Letzterer liegt laut Verbandsgemeinde auch schon vor.

Inzwischen wurde in der Verwaltung zumindest schon der Umzug angegangen – durch die Räumung des Altbaus soll sich die Bauzeit verringern, die Kernsanierung günstiger werden. In der Danziger Straße, neben dem Aldi-Markt, wurde ein Ausweichquartier gefunden, in das die Bauabteilung einzieht. Die Werke können dagegen innerhalb des Rathauses untergebracht werden.