Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich in der Verwaltung die ohnehin bereits knappen Personalressourcen sowohl der Führerscheinstelle wie auch des Standesamtes weiter verschlechtert.

Wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte, fallen momentan an der Führerscheinstelle bis auf eine Voll- und eine Teilzeitkraft alle Mitarbeitenden krankheitsbedingt aus. Die Nachmittagstermine am Donnerstag werden deshalb verschoben, die betroffenen Bürger würden informiert. Bei den übrigen Terminen müsse mit entsprechenden Zeitverzögerungen gerechnet werden. Ähnlich zeige sich die Situation beim Standesamt. Aufgrund von Krankheitsausfällen sind derzeit nur noch zwei der ursprünglich sechs Standesbeamtinnen und -beamten vor Ort. Auch hier bittet die Verwaltung um Verständnis für längere Bearbeitungs- und Wartezeiten. Die Stadtverwaltung hoffe, „dass sich die stark angespannte Lage in der kommenden Woche wieder etwas entschärft“.