Digitale Premiere in der Fruchthalle: Am Mittwoch fand der Schulträgerausschuss als erste Sitzung in hybrider Form statt – also vor Ort in der Fruchthalle und für einige Ausschussmitglieder online. Die Stadtverwaltung zieht eine positive Bilanz: die Sitzung sei fast reibungslos verlaufen. Die nächsten Sitzungen in hybrider Form sind schon geplant.

Digital haben etwa 30 Personen an der Sitzung teilgenommen. Bild- und Tonqualität waren sehr gut, erklärt die Stadtverwaltung auf Anfrage. Damit eine Sitzung in hybrider Form stattfinden kann, müssen die Vorsitzenden sowie zwei Drittel der Mitglieder zustimmen, dass von der Präsenzform abgewichen wird. Um Sitzungen, in denen Beschlüsse gefasst werden, in hybrider Form durchzuführen, werden laut Verwaltung ein Videokonferenzprogramm sowie ein Abstimmungsprogramm zum Einsatz kommen. Damit Ratsmitglieder digital teilnehmen können, brauchen sie eine gute technische Ausstattung und sollten technisch versiert sein. So sei es sinnvoll, das Konferenzprogramm und das Abstimmungsprogramm auf zwei unterschiedlichen Geräten zu verwenden. Weiter sollten die Vorlagen über die Sitzungsapp „Mandatos“ oder das Ratsinformationssystem aufgerufen werden können.

Ob die hybriden Sitzungen ein Modell für die Zukunft sind, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Hybride Sitzungen seien mit einem deutlich höherem Personal- und Zeitaufwand sowie Kosten verbunden, erklärt die Stadt. „Allerdings wird der Betreuungs- und Supportaufwand mit einer gewissen Routine deutlich sinken.“