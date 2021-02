Eine Leserin sorgte sich am Montag am Lesertelefon um den Schwan am Vogelwoog. „Wer kümmert sich um das Tier, wenn der Weiher zugefroren ist. Der braucht doch Futter“, fragte die Frau, die am Freitag zu einem Spaziergang an dem beliebten Ausflugsziel war.

„Viele Menschen wollen den Tieren etwas Gutes tun, um sie durch den Winter zu bringen und geben Enten und Schwänen altes Brot. Doch das benötigen Wildtiere - dazu zählen die Schwäne - gar nicht, denn die meisten Wildtiere kommen ohne die Hilfe von Menschen aus“, informierte die Stadtverwaltung auf Anfrage. Oftmals mache das Füttern die Tiere sogar krank. „Das viele alte Brot für die Enten und Schwäne führt beispielsweise dazu, dass immer mehr der Tiere sich an den Teichen einfinden, an denen gefüttert wird. So wird das Wasser immer schmutziger - und alle anderen Wasserbewohner leiden darunter. Viel wichtiger ist es, dass die Lebensräume der Wildtiere erhalten bleiben. Die Tiere finden selbst genug Nahrung und ungestörte Plätze, an denen sie überwintern und ihre Jungen aufziehen können“, erklärte Nadin Robarge.