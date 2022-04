Am Morgen des 15. Dezember 2020 soll ein Mann seine ehemalige Lebensgefährtin, mit der er zwei Kinder hat, auf einem Parkplatz in der Innenstadt von Kaiserslautern mit einem Wollschal bis fast zur Bewusstlosigkeit stranguliert und dadurch erheblich verletzt haben. Dies sieht das Schöffengericht II des Amtsgerichts Kaiserslautern als erwiesen an.

Der Vorwurf sei durch die glaubhaften Aussagen der als Nebenklägerin auftretenden Frau in vollem Umfang bestätigt worden, erläuterte der Vorsitzende in seiner Urteilsbegründung. Demnach hat der ehemalige Militärangehörige seine frühere Lebensgefährtin – sie hatte sich Anfang November 2020 von ihm getrennt – an jenem Morgen mit seinem Fahrzeug zu deren Arbeitsstelle gefahren. Auf einem leeren, von der Straße aus nicht einsehbaren Parkplatz in der Nähe des Stadtparks habe er, scheinbar fürsorglich, seinen Wollschal um ihren Hals gelegt. Diesen hat er dann aber plötzlich mit großer Kraft so lange zugezogen, bis die Frau trotz ihrer Gegenwehr Luftnot bekam und fast bewusstlos wurde.

Bedingter Tötungsvorsatz

Nachdem sich im Laufe des Gerangels eine Fahrzeugtür öffnete und beide aus dem Fahrzeug gefallen seien, habe er von der Frau abgelassen und den Schal gelöst. Durch das Würgen habe die Frau zahlreiche Einblutungen im Gesicht sowie Rötungen im Halsbereich erlitten. Weil das Hirn durch das Zuziehen des Schals mangelhaft mit Sauerstoff versorgt wurde, sei das Leben des Opfers gefährdet gewesen.

Durch ihre Abwehrversuche habe sie überdies Kratzer an den Händen und durch ihren Sturz Abschürfungen an einem Bein erlitten. Diese Verletzungen habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen. Dieser habe mit mindestens bedingtem Tötungsvorsatz gehandelt, sagte der Vorsitzende. Ein Mordversuch scheide aber aus, weil der Angeklagte den Schal freiwillig wieder gelöst habe.

Um Leben gefleht

Die Frau hatte das dramatische Geschehen am Morgen des 15. Dezember in allen Einzelheiten geschildert, wobei ihre Aussagen mit früheren Angaben und mit einem rechtsmedizinischen Gutachten übereinstimmten. Der Angeklagte, mit dem sie neun Jahre lang zusammen gelebt habe, habe zunächst im Auto Annäherungsversuche gemacht und gesagt, dass er sie liebe. Als sie darauf nicht eingegangen sei, habe er gesagt, sie solle mal an seinem Schal riechen. Als sie das getan habe, habe er den Schal um sie gelegt und kräftig zugezogen.

Sie gehe davon aus, dass er zunächst sie, und dann sich selbst habe umbringen wollen, so die Frau. Er habe nämlich geäußert, dass das Leben ohne sie sinnlos sei und habe sich morgens unter Tränen außergewöhnlich lange von ihrem gemeinsamen Sohn verabschiedet. Nach dem Sturz aus dem Auto habe sie dem Angeklagten Sex angeboten, um der gefährlichen Situation zu entkommen. Darauf sei der Mann eingegangen. Sie habe ihn angefleht: „Bitte, bitte bring mich nicht um!“

Schal als gefährliches Werkzeug

Laut dem Vorsitzenden habe der Angeklagte mit Tötungsvorsatz gehandelt und gleich drei Varianten des Tatbestandes einer gefährlichen Körperverletzung erfüllt: Sein Vorgehen auf dem von außen nicht einsehbaren Parkplatz stelle einen hinterlistigen Überfall dar. Der Schal sei ein gefährliches Werkzeug und das Würgen damit eine lebensgefährliche Handlung gewesen.

Die Staatsanwältin hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten gefordert, der Verteidiger Freispruch, hilfsweise eine Bewährungsstrafe. Der Angeklagte hatte die Tat bestritten und seine ehemalige Lebensgefährtin als Lügnerin bezeichnet. Am Ende wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt.

Der Vertreter der Frau, die mit Rücksicht auf die gemeinsamen Kinder keine harte Bestrafung wollte, hatte eine Bewährungsstrafe beantragt, allerdings ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000 Euro als Bewährungsauflage gefordert. Der Angeklagte kümmere sich weiterhin liebevoll um die gemeinsamen Kinder und er tue ihr leid, so die Frau. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.