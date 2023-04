Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Stromverteilerkasten mitten auf dem Bürgersteig. Die Geschichte erinnert ein bisschen an das Trafohäuschen in der Rundbank an der Kaiserpfalz, wo das Teil aber mittlerweile abgebaut und die Rundbank tatsächlich eine Rundbank geworden ist.

Eine Leserin lenkte unsere Aufmerksamkeit auf einen Verteilerkasten in der Medicusstraße, eingelassen in den Boden, mitten auf dem Bürgersteig. Die Leserin wollte wissen, was es damit auf sich