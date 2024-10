Auf einem Betriebsgelände in der Donnersbergstraße brannte am Dienstagmorgen ein Verteilerkasten. Wie die Polizei berichtet, stand er in einer leerstehenden Fabrikhalle. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Brand entstand Sachschaden in mindestens vierstelliger Höhe. Die Polizei schließt eine Brandlegung nicht aus. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.