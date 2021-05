Mit Nazi-Symbolen und islamfeindlichen Sprüchen haben Unbekannte in den vergangenen Tagen Verteilerkästen, zwei Altkleidercontainer und einen Glascontainer in der Friedrich-Fröbel-Straße und in der Hauptstraße besprüht. Die Täter verwendeten rote Farbe, berichtet die Polizei. Die Tatzeit könnte zwischen Dienstag und Donnerstag liegen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631/3692150 entgegen.