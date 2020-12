An den Feiertagen haben Einbrecher versucht in ein Haus in am Kaiserbergring einzudringen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf, um in das momentan unbewohnte Gebäude zu gelangen. Vermutlich wurden sie dabei gestört, denn im Haus fehlte nichts, heißt es im Polizeibericht. Ein Schaden ist nur am aufgehebelten Fenster entstanden.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 23. Dezember, 13 Uhr, und Sonntag, 27. Dezember 10 Uhr, möglicherweise etwas beobachtet haben – verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge – werden gebeten, unter der Nummer 0631/369-2620 mit der Kripo Kontakt aufzunehmen.