Langfinger sind mit in der Nacht auf Donnerstag gescheitert, in eine Kita in Krickenbach einzusteigen. Kita-Mitarbeiter haben nach Angaben der Polizei mehrere Aufbruchspuren an einem Fenster festgestellt, als sie dieses öffnen wollten. Auch an anderen Fenstern der Einrichtung seien Hebelspuren entdeckt worden.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei müssen die Täter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, den Einbruchsversuch unternommen haben. Die Polizei bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sich zu melden unter der Telefonnummer 0631 3692620.