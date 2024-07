Ein 15-jähriges Mädchen ist am Donnerstagnachmittag beim Versuch, in einem Modehaus ein T-Shirt zu stehlen, erwischt worden. Ein Mitarbeiter des Geschäfts in der Fackelstraße sah, wie die Kundin das fünf Euro teure Kleidungsstück „mitgehen lassen“ wollte und hielt sie fest. Daraufhin kratzte und biss das Mädchen den Mann, um zu fliehen, was ihr aber nicht gelang. Den herbeigerufenen Polizeibeamten gelang es, das Mädchen zu beruhigen. Im Anschluss brachten die Beamten den Teenager zu seinen Eltern. Das Mädchen ist jetzt mit dem Verdacht des räuberischen Diebstahls konfrontiert.