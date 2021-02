Am frühen Sonntagmorgen gerieten im Bereich Eselsfürth zwei Personengruppen in Streit. An der Auseinandersetzung waren rund 20 Personen beteiligt, wie die Polizei weiter mitteilt. Sie prallten auf der Landstraße, die stadtauswärts führt, aufeinander.

Vom Auto angefahren

Während des Streites wurde ein 19-jähriger Mann aus Baden-Württemberg von einem Wagen angefahren und gegen ein im Fließverkehr fahrendes Auto geschleudert. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Ein 21-Jähriger Mann aus Kaiserslautern wurde festgenommen. Er wird beschuldigt, den Zusammenstoß als Fahrzeugführer absichtlich herbeigeführt zu haben. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei bisher noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.