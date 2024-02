Secret Lautern – so lautet der Name einer Veranstaltungsreihe, bei der junge Menschen die Möglichkeit bekommen sollen, die Stadt von einer neuen Seite kennenzulernen. Initiiert wurde die Aktion vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) sowie vom Gemeindepädagogischen Dienst (GPD).

Das Konzept ist einfach. In regelmäßigen Abständen laden die Veranstalter dazu ein, sich an einem Treffpunkt zusammenzufinden, um von dort aus gemeinsam besondere, bislang vielleicht unbekannte Orte der Stadt zu erkunden. Das können zum Beispiel Kulturstätten, historische Orte oder religiöse Einrichtungen sein. Abgerundet wird das Erlebnis mit einem Austausch in einer Lauterer Lokalität.

Ziel ist es, die Stadt neu kennenzulernen und dabei einen Raum für interkulturellen Austausch zu schaffen. Das Angebot ist kostenfrei und richtet sich an junge Erwachsene im Alter zwischen 17 und 28 Jahren.

Das erste Treffen fand am 6. Februar statt. Die Resonanz sei gut gewesen, berichtet Magdalena Gara-Schneider, Jugendreferentin des CVJM. Treffpunkt war der Adolph-Kolping-Platz. Von dort aus ging es zur Rettungswache des DRK, wo die Teilnehmenden hinter die Kulissen blicken konnten. Der Abschluss fand in der „Wurst-Küch“ statt.

Weitere Treffen sind für 14. April, 14.45 Uhr, und 2. Juli, 16.45 Uhr, geplant. „Wir haben noch viele Ideen, wo es hingehen kann. Wenn es gut läuft, möchten wir das auch fortführen“ erzählt Gara-Schneider.

Die Anmeldung erfolgt per Textnachricht mit dem Inhalt „#secretlautern“ an Telefon 0177 7899725 und ist bis Mitternacht am Vortag möglich. Der Treffpunkt wird am Veranstaltungstag bekannt gegeben.