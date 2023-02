Erweiterungsarbeiten am Stromnetz im Mehlinger Ortsteil Baalborn finden laut den Pfalzwerken von Montag bis Freitag, 13. bis 24. Februar, statt. An den Wochentagen werde die Stromversorgung in diesen zwei Wochen von 7 bis 16 Uhr über ein Ersatzstromaggregat gewährleistet. In diesen Zeiten könne allerdings keine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen in das Stromnetz erfolgen. Der Kundenservice der Pfalzwerke ist unter der Telefonnummer 0621 585-2010 oder unter der E-Mail-Adresse kundencenter@pfalzwerke-netz.de zu erreichen.