Was am Montag in Stadt und Landkreis Kaiserslautern wichtig war.

Aus der ehemaligen Kirche St. Raphael auf dem Einsiedlerhof wurde eine Glocke gestohlen. Wann, das weiß Torsten Adam, der Eigentümer des ehemaligen Kirchengrundstücks, nicht. Noch rätselhafter als das Wann ist allerdings das Wie.

Mit einer ausdrucksstarken Operninszenierung ist das Pfalztheater vielversprechend in die neue Saison gestartet. Richard Wagners romantische Oper „Tannhäuser“ faszinierte über vier Stunden.

Am Mittwoch, 12. Oktober, werden in Kaiserslautern voraussichtlich etliche Haus- und Facharztpraxen zumindest stundenweise geschlossen bleiben. Grund ist eine Protestaktion gegen Reformpläne der Bundesregierung in Ingelheim.

Am Sonntag erkundete der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks unter dem Titel „Urban Couture“ die neuesten Trends für Herbst und Winter 2022/23 in der weiten Welt der Haare. Live auf der Bühne wurde geschnitten, geföhnt und gestylt.

Einen Blick zurück und nach vorne hat VG-Bürgermeister Eric Emich (CDU) anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau geworfen. Wie der Geburtstag am Sonntag gefeiert wurde.

Von Musical über Krabbeltreff bis Leseclub – das „Spots“ in Landstuhl ist eine vielseitige Begegnungsstätte und darf sich deswegen ab sofort auch „Haus der Familie“ nennen. Was alles geboten wird.