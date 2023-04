Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist gefunden! Nicht in Dansenberg, wie vermutet, sondern in einem Garten in Hohenecken steht der letzte verbliebene Frosch des vor rund 60 Jahren abgerissenen Froschbrunnens vom Maxplatz. Die Skulptur ist in einem guten Zustand, speit immer noch Wasser. Eine Detektivgeschichte mit glücklichem Ausgang.

Da sitzt er ganz brav im Garten. Für die mehr als 100 Jahre, die er auf dem Buckel hat, sieht er noch ganz ordentlich aus, lediglich die Witterung hat Spuren hinterlassen, hat den Stein ein wenig dunkler