Was lässt sich aus Hochwasser-Katastrophen lernen? Wie können sich Rettungskräfte und Verwaltungen besser auf solche Ereignisse vorbereiten und was müssen sie für den Ernstfall wissen? Wissenschaftler Robert Jüpner arbeitet mit seinem Team an den Antworten auf diese Fragen.

Seit vergangener Woche ist die Mall nachts verschlossen – und die Mühlstraße damit von der Fußgängerzone abgetrennt. Das ärgert Carsten Lellbach vom „Haus Hexenbäcker“, der sich abgehängt fühlt.

Seit November sind die Tierarztkosten zum Teil immens gestiegen. Welche Auswirkungen das auf Tierhalter und Tierschutzvereine hat, erzählen Kai Zöller von der Animal Sunshine Farm in Kindsbach, Katja Günther von Stubentiger in Not in Trippstadt und Monika Daubermann von der Katzenhilfe Kaiserslautern in Stelzenberg, eine Abteilung der Tierhilfe Pfalz.

Wenn sich das Innenministerium in Mainz für die Polizei etwas Neues einfallen lässt, landet es auf dem Schreibtisch von Carolin Henn. Die 41-Jährige leitet den Führungsstab des Polizeipräsidiums Westpfalz und muss neue Vorgaben für die Dienststellen passend umsetzen. Gleichzeitig muss sie immer mit dem Schlimmsten rechnen – und möglichst darauf vorbereitet sein.

Alte Liebe rostet nicht: Achim Scherer hat einen alten Suzuki vor dem Verrosten gerettet. Der kleine, japanische Jeep war das erste Auto des Niederkircheners. Schon nach zwei Jahren musste es mit Motorschaden in der Scheune verschwinden. Der rostselige Schlaf dauerte 30 Jahre.