Für den Tausch- und Verschenkmarkt am 23. Juli, 11 bis 16 Uhr, sucht die Stadtbildpflege Kaiserslautern noch Kleidung, Taschen, Bücher, Kinderspielzeug, Schallplatten, Geschirr oder andere Haushaltswaren, die nicht mehr benötigt werden, aber noch gut erhalten sind.

Das alles kann ab sofort auf dem Wertstoffhof in der Daennerstraße 17 abgegeben werden. Nicht angenommen werden Elektrogeräte, Baumaterial, Möbel und andere sperrige Gegenstände. „Der Tausch- und Verschenkmarkt soll die Menschen dazu anregen, ausgemusterte Gegenstände nicht wegzuwerfen, sondern anderen zu überlassen, um ihnen die Chance auf eine Weiter- beziehungsweise Neuverwendung zu geben“, erläutert Werkleiterin Andrea Buchloh-Adler.

Der Tausch- und Verschenkmarkt findet am Tag der offenen Tür der Stadtbildpflege Kaiserslautern statt. Besucher erhalten an diesem Familientag einen Blick hinter die Kulissen des städtischen Eigenbetriebs. Neben Informationsständen der Abteilungen Grünpflege, Straßenreinigung, Verwaltung, Abfallentsorgung und Straßenunterhalt, ist für viel Spiel und Spaß gesorgt, so die Stadtbildpflege. Auch könnten „sich Jung und Alt mit Gegrilltem und Getränken stärken“.

Brauchbare Alltagsgegenstände können am Wertstoffhof in der Daennerstraße 17 zu folgenden Öffnungszeiten abgegeben werden: Montag: 7 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr; Dienstag, Donnerstag, Freitag: 8 bis 12.30 Uhr, 13 bis 16.30 Uhr; Mittwoch: 10 bis 12.30 Uhr und 13 bis 18.30 Uhr und Samstag: 8 bis 12 Uhr.