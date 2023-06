Müssen Schnellrestaurants, Imbisse und Co. künftig eine Abgabe bezahlen, wenn sie ihre Essen in Einwegverpackungen ausgeben? Mit dieser Frage hat sich der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag beschäftigt und kam zu einem einstimmigen Votum.

Von fast allen Ratsmitgliedern wurde eine Verpackungssteuer als Möglichkeit gesehen, um etwas gegen die „Vermüllung“ in der Stadt (Patrick Schäfer, SPD) – in Parkanlagen, der Innenstadt oder auf Parkplätzen entsprechender Ketten – zu tun. Vor allem die ordnungspolitische Funktion einer solchen Steuer wurde vielfach hervorgehoben. Es werde auch jetzt schon einiges bei der Stadtreinigung getan, meinte Schäfer und führte aus, dass bei Einführung einer entsprechenden Abgabe „auch noch mehr für die Sauberkeit getan werden kann, die Reinigungsintervalle beispielsweise ausgeweitet werden können“. Michael Kunte (Die Grünen) argumentierte ähnlich, forderte die Verwaltung auf, „es wohlwollend zu prüfen, nicht nur auf Aufwand und Ertrag, sondern auch auf die ordnungspolitische Funktion“ hin. Brigitta Röthig-Wentz (FDP) merkte aber auch an: „Große Einnahmen sind dadurch nicht zu erwarten“, der Personalaufwand sei hoch. Sie berichtete von den Erfahrungen der Stadt Tübingen. Dort habe sich die Einführung der Verpackungssteuer in mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum bemerkbar gemacht. Stefan Glander (Linke) sagte: „Es ist eine absolut sinnvolle Sache, das zu prüfen.“ Das sei gerade dann wichtig, wenn es bereits Berichte positiver Erfahrungen gebe.

Der Stadtrat beauftragte die Verwaltung damit, die Einführung einer Verpackungssteuer unter Wirtschaftlichkeits- und Praktikabilitätsaspekten sowie den Ausgestaltungsmöglichkeiten zu prüfen. Fünf Mitglieder enthielten sich.