Die Vernissage zur Ausstellung „Steuern inklusiv€ – Farbe zwischen den Zahlen“ findet am Donnerstag, 19. März, 17 bis 20 Uhr, im Finanzamt Kaiserslautern statt. Ausgestellt werden Bilder von 20 Künstlerinnen und Künstlern des Ateliers Zitronenblau. Zu sehen gib es unter anderem Malerei, Zeichnung, Druck und Collage. Das Kunstatelier Zitronenblau ist ein inklusives Kunstangebot des ökumenischen Gemeinschaftswerks. Die Ausstellung kann bis Ende April nach Anmeldung unter der Telefonnummer 0631 367619050 besucht werden.