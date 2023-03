Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stadtteilbüro? Quartiersmanagement? Bevor Kaiserslautern im Rahmen des Bund-Länder-Projekts „Soziale Stadt“ 2006 für die Innenstadt West in der Königstraße eine erste Anlaufstelle für die Anwohner etablierte, waren Begriffe wie diese wenig vertraut. Das hat sich geändert.

Nach sechs Jahren in städtischer Verantwortung war das Quartiersmanagement für die Innenstadt West in der Königstraße 2012 in die Verantwortlichkeit des Arbeits-