Ein 14-jähriger Junge aus Kaiserslautern, der am 22. Mai aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Karlsruhe verschwunden war, hat sich am späten Dienstagabend zusammen mit einem Angehörigen beim Altstadtrevier in Kaiserslautern gemeldet. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte sie seit vergangenem Mittwoch öffentlich nach dem Jungen gesucht. Er sei wohlauf, die Suche wurde eingestellt.