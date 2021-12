Weil ihre Tochter abends noch alleine am Hauptbahnhof unterwegs war, informierte eine Mutter am Dienstag kurz vor 23 Uhr die Beamten des Bundespolizeireviers Kaiserslautern. So weit sie wisse, halte sich ihre 13-jährige Tochter am Hauptbahnhof Kaiserslautern auf. Eine Streife suchte das Mädchen im Bahnhof sowie in den dort abgestellten Zügen und fand es schließlich wohlbehalten in einer Zugtoilette.

Das Kind war zuvor bereits offiziell als vermisst gemeldet worden und konnte, anhand in der Fahndungsnotiz hinterlegten Personenbeschreibung, zweifelsfrei identifiziert werden. Die Mutter des Mädchens wurde informiert und konnte ihre Tochter anschließend im Revier abholen.