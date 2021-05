Peter Seelos hat sich beim Lesertelefon gemeldet und von den langen Staus auf der Jacob-Pfeiffer-Brücke auf dem Einsiedlerhof berichtet. Er fahre dort jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit entlang und aktuell sei kaum ein Durchkommen.

Wegen Bauarbeiten an der B 270 und der Autobahnabfahrt Kaiserslautern-West fahren mehr Autos als üblich beim Einsiedlerhof von der Autobahn ab. Gleichzeitig ist die Von-Miller-Straße wegen Bauarbeiten als Durchfahrt zum Opelgelände gesperrt, der Verkehr wird über die Jacob-Pfeiffer-Brücke geleitet.

„Wegen der Ampel dort staut sich der Verkehr in Richtung Stadtmitte enorm, die Autos stehen bis an die Autobahn“, berichtet Seelos. In der Kaiserstraße wiederum stünden nur wenige Autos an der Ampel, weil die Taktung der Ampel an der Brücke nicht auf das hohe Verkehrsaufkommen ausgelegt sei und nicht genug Autos in die Kaiserstraße durchlasse, um die Brücke zu entlasten. Der Leser würde gerne wissen, warum das nicht besser geregelt werden kann.

Die Stadtverwaltung erklärt, dass ihr das Problem bekannt sei und bereits an der Ampel-Taktung nachgebessert worden sei. Dies habe aber jedoch bisher noch nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Daher soll noch einmal angepasst werden.