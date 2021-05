Nach dem wechselhaften Wetter der vergangenen Tage soll am Wochenende die Sonne wieder scheinen. Mit einer RHEINPFALZ-Kappe lässt es sich da gut im Freien aushalten. Wer am heutigen Freitag, 7. Mai, in der Lokalredaktion Kaiserslautern anruft, hat die Chance, eine solche zu gewinnen.

Mit nächtlichen Temperaturen um den Gefrierpunkt, ausgiebigen Regengüssen und dazwischen auch mal strahlender Sonnenschein ist der Mai gestartet. Hat er sich bislang nicht von seiner besten Seite gezeigt, klettert das Barometer jetzt hoffentlich dauerhaft nach oben. Dann machen Sport, Spaziergänge und das Grillen gleich doppelt so viel Spaß. Dabei erweist sich die RHEINPFALZ-Kappe als sinnvolles Accessoire, indem sie vor allzu starker Sonneneinstrahlung und Blenden schützt. Gleichzeitig weist sie ihren Träger auch als Pfalzliebhaber aus.

Um zu gewinnen, muss nur um 10 Uhr zum Telefonhörer gegriffen und die Kaiserslauterer Redaktion unter der bekannten RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 angerufen werden. Viel Glück!