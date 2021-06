Das Pfalztheater Kaiserslautern ist mit einer ganzen Reihe an Aufführungen gestartet. Die Premiere der Mozart-Oper „La clemenza di Tito“ als Konzertfassung ist zwar vorüber, aber die nächste Vorstellung ist am Sonntag, 13. Juni, 18 Uhr, im Großen Haus – und dafür verlost die RHEINPFALZ fünf Mal zwei Karten.

Lange führte Mozarts späte „Titus“-Oper in der Rezeptionsgeschichte eher ein Schattendasein neben den viel gespielten Meisterwerken wie „Entführung“, „Figaro“, „Don Giovanni“ und „Die Zauberflöte“. Erst in neuerer Zeit fand gerade auch die musikalische Schönheit dieser Oper die gebührende Anerkennung. In einem repräsentativen musikalischen Querschnitt aus virtuosen Arien, Duetten und großen Ensembles samt Chor, dargeboten von Ensemblemitgliedern des Pfalztheaters und renommierten Gästen, wird die Brillanz von Mozarts Komposition ganz sicher besonders ins Ohr stechen.

Wer sich diese Aufführung nicht entgehen lassen will, der kann am Donnerstag, 10. Juni, 10 Uhr, in der Redaktion die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 wählen und hat so die Chance, je zwei Karten gewinnen. Sie liegen dann an der Abendkasse bereit.