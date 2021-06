Mit den Corona-Lockerungen blüht das kulturelle Leben endlich wieder auf. Auch der Kammgarn-Kulturgarten ist mit der Nuit de la Chanson dabei. Als Special Guest begrüßt Gastgeberin Pauline Ngoc am Samstag, 12. Juni, 19.30 Uhr, das Mélinée Trio. Die RHEINPFALZ verlost dafür drei Mal zwei Karten.

Die aus dem südfranzösischen Toulouse stammende Sängerin Mélinée hat sich in Berlin mit ihren ganz eigenen französischen Chansons einen Namen gemacht. Sie sind nostalgisch, romantisch und melancholisch-komisch in ihrem unverwechselbaren Stil. Mit Spontaneität und Leidenschaft erzählt sie Bruchstücke des Lebens, garniert mit Freunden und Kummer. Dabei ist ihr Stil authentisch, ihre Welt intim. Dabei handeln ihre Lieder von der enttäuschten, unmöglichen oder geträumten Liebe, die mit Leid verbunden ist. Die Sängerin lebt in Berlin, eine Stadt, die sie beruhigt und inspiriert und in der sie sich entfalten kann. Seit 2015 tritt Mélinée mit dem Gitarristen Jonathan Bratoëff, dem Kontrabassisten Carmelo Leotta und dem Kontrabassisten Matthieu Baud auf.

Um Mélinée live zu erleben, muss nur am Freitag, 11. Juni, pünktlich um 10 Uhr zum Telefonhörer gegriffen und die RHEINPFALZ-Verlosungsnummer 0631/3737-288 gewählt werden. Mit etwas Glück gewinnen die Anrufer jeweils zwei Karten für diesen Auftritt.