Auf der A 6 ist am Donnerstagmorgen zwischen dem Autobahndreieck Kaiserslautern und der Anschlussstelle KL-West in Richtung Saarbrücken ein großer Mörtelkübel, den ein Auto auf einem Anhänger mitgeführt hatte, auf die Fahrbahn gestürzt. Die Polizei vermutet, dass die Ladung schlecht gesichert war. Ein nachfolgender 45-jähriger Fahrer versuchte auszuweichen. Durch das abrupte Fahrmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte zunächst nach links in die Mittelschutzplanke und von dort über alle drei Fahrstreifen in die rechte Schutzplanke, so die Polizei. Im Anschluss kam er dann auf dem Standstreifen zum Stehen.

Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Unfallwagen musste abgeschleppt werden. Der leicht verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.