Ein 35 Jahre alter Autofahrer aus dem Saarland hat mit seinem Wagen auf der A6 bei Waldmohr ein auf der Fahrbahn liegendes Holzscheit überfahren. Dabei wurde sein Pkw so beschädigt, dass er nicht weiterfahren konnte. Nach Angaben der Polizei stammte das Holzstück vermutlich von der unzureichend gesicherten Ladung eines anderen Fahrzeugs. Dessen Besitzer soll sich bei der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern unter Telefon 0631 36911899 melden.