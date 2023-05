Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SV Morlautern ist nach dem Sieg über Rüssingen wieder in der Erfolgsspur und peilt am Sonntag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Basara Mainz den zweiten Dreier in der Aufstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga an.

Bei diesem Vorhaben muss aber der Morlauterer Trainer Daniel Graf auf Maximilian Riehmer verzichten, da der defensive Mittelfeldspieler sich am Mittwoch im Rüssingen-Spiel schwer verletzt hat. Etwa