Im Fall des am Mittwoch, 6. Mai, in der Straße „Am Heiligenhäuschen“ schwer verletzten 25-Jährigen gibt es nach Angaben der Polizei neue Erkenntnisse. Demnach wurde der Mann nicht Opfer eines Raubes. Die Beamten ermitteln nun gegen eine 24-Jährige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Kenntnisstand hat sie den 25-Jährigen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt – der Zustand des Mannes ist mittlerweile stabil. Da der Mann gegenüber den Ermittlern zunächst ausgesagt hatte, dass er von zwei Unbekannten angegriffen wurde, muss er sich unter anderem wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung verantworten.